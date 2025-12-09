EN VIVO
Estos son los árbitros de las semifinales

Las semifinales comienzan este miércoles a las 8 p. m.

Foto Juan Manuel Quirós
Por Daniel Jiménez 9 de diciembre de 2025, 15:48 PM

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los árbitros que estarán en los juegos de ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2025. 

Steven Madrigal será el central del juego entre Liberia y Alajuelense, mientras Keylor Herrera del cotejo entre Cartaginés y Saprissa.

En el Edgardo Baltodano en el VAR estará Anthony Bravo y en el Fello Meza, David Gómez.

De todos estos equipos, el único que tiene doble oportunidad de ser campeón es la Liga, pues está en competencia en semis y al ser líder general tiene garantizado un cupo en la gran final si queda eliminado.

Calendario

La ida:

Miércoles 8 p. m. Liberia vs. Alajuelense
Jueves 8 p. m. Cartaginés vs. Saprissa

La vuelta:

Sábado 8 p. m. Alajuelense vs. Liberia
Domingo 4 p. m. Saprissa vs. Cartaginés

Árbitros semifinales.

