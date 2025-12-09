Estos son los árbitros de las semifinales

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los árbitros que estarán en los juegos de ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2025. ﻿

Steven Madrigal será el central del juego entre Liberia y Alajuelense, mientras Keylor Herrera del cotejo entre Cartaginés y Saprissa.

En el Edgardo Baltodano en el VAR estará Anthony Bravo y en el Fello Meza, David Gómez.

De todos estos equipos, el único que tiene doble oportunidad de ser campeón es la Liga, pues está en competencia en semis y al ser líder general tiene garantizado un cupo en la gran final si queda eliminado.

Calendario



La ida:



Miércoles 8 p. m. Liberia vs. Alajuelense

Jueves 8 p. m. Cartaginés vs. Saprissa



La vuelta:



Sábado 8 p. m. Alajuelense vs. Liberia

Domingo 4 p. m. Saprissa vs. Cartaginés

