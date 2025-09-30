Estos fueron los ganadores y perdedores de la jornada 11

La jornada 11 dejó cambios en la tabla de posiciones del Apertura 2025. Hay nuevos inquilinos tanto en la parte alta como en la parte baja de la clasificación.

Repasamos los ganadores y perdedores de la última fecha.

Ganadores: Nuevos líderes

Saprissa alcanzó la parte alta de la tabla. El equipo morado, que parecía inmerso en una crisis desde que arrancó el semestre, es el único líder y lleva una seguidilla de buenos resultados.

Perdedores: Los ahora perseguidores

Liberia, Cartaginés y Alajuelense pudieron llegar a la cima y no lo hicieron.

Los de la Ciudad Blanca empataron con Pérez Zeledón, los brumosos cayeron ante Saprissa y los manudos frente a Puntarenas.

Ganadores: Sporting

Una victoria contundente en San Carlos le permite a los albos ganar por segunda vez en el certamen y romper una mala racha.

Ganadores: Guadalupe que complica

Los josefinos derrotaron a Herediano y dejaron el sótano a los Toros del Norte. Guadalupe sigue puntuando ante los equipos grandes.

Perdedores: Bicampeones sin ritmo

Ni siquiera Jafet Soto en el banquillo fue suficiente para que los florenses enderecen su rumbo. Herediano no logra acercarse a la zona de clasificación.

Perdedores: San Carlos

Goleados en casa y últimos en la tabla, los de Walter Centeno están generando muchas dudas.