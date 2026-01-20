Esto hizo la Comisión de Arbitraje con referí que tuvo polémica con Mariano Torres

La Comisión de Arbitraje nombró a William Matus en el VAR en el juego entre San Carlos y Puntarenas FC este miércoles a las 6 p. m.

Matus viene de una polémica con el capitán de Saprissa, Mariano Torres, luego de que la Comisión de Arbitraje hiciera público el audio y video del VAR de la acción del penal para Puntarenas en el juego ante Saprissa el martes pasado.



En ese momento, mientras el árbitro William Matus conversaba con sus compañeros del VAR pronunció algunas palabras sobre Mariano.

"Ya me tiene harto este argentinito (…) No me grita ni un costarricense huevón", "no me grita ni un tico huevón, se lo voy a aguantar a usted, no jodas, no jodas", dijo Matus.

Eso generó el rechazo público de lo sucedido por parte del club morado, que brindó un comunicado de prensa.

¿Qué dijeron expertos?

Lo sucedido levantó la polémica como un polvorín y por eso en Teletica.com buscamos a cuatro reconocidos analistas arbitrales para conocer su opinión.



Ricardo Cerdas



Este tipo de comportamiento no debe considerarse normal y menos en la figura del árbitro, quien es el primer llamado a mantener una postura de respeto hacia el juego y hacia todos los que estén involucrados en el mismo.



Algunos creen que la dirigencia arbitral está obligada a solapar este tipo de comportamiento de los árbitros y culparla por evidenciar su deplorable proceder, pero si hay un único culpable aquí es el árbitro, que con su conducta no supo darle el lugar ni el respeto a su investidura.



En un mundo como el de hoy en dónde la tecnología abarca todos los campos y en este caso también el del arbitraje que es el que nos atañe, el árbitro está más obligado aún a mantener un comportamiento idóneo y éste debe desenvolverse a la altura de su posición, haya o no haya tecnología de por medio.



Walter Quesada



Es normal, pero no siempre sucede. Estas cosas generalmente el jugador dice algo y da la vuelta, pero pareciera que es parte de la dificultad de dirigir en el ¿país de uno, que ya se va haciendo costumbre y desde hace días seguro Mariano-Matus ya viene cierto roce. En este caso el VAR saca a colación Mariano-Matus.



Hay que tener mucho cuidado porque el jugador no se está quejando porque generalmente hay jugadores que tiran la piedra y esconden la mano. En este caso el jugador no se está quejando. Para mí es un safis en donde está embarcando o está vendiendo al árbitro porque usted puede escuchar que los entrenadores nunca dicen que este jugador es muy malo o así, es más, cuando lo hizo el Fantasma Figueroa con un portero todo mundo le cayó encima.



Al árbitro, en este caso, lo vendió la misma comisión de arbitraje. No es conveniente que usted le diga eso a un jugador o a cualquier miembro del cuerpo técnico, no es conveniente, pero sí se da. Cosas como a veces entre un grupo de jugadores le dicen cosas y no se sabe ni quién es.



Lo anormal es que la Comisión de Árbitraje, que por un lado está salvando a Matus de una acción que no es para penal, del otro lado lo desnuda con este tipo de audio.



Greivin Porras



El arbitraje siempre es polémico, que si fue penal, que si no fue penal, que si fue mano, que si no fue mano, que era de amarilla, que era de roja, esas situaciones, que hay fuera de juego, que no haya fuera de juego, pero cuando nos encontramos con una situación de estas donde según los audios del VAR, en una forma despectiva, el árbitro, el juez, la autoridad del terreno de juego, el que debe de llevar el ejemplo de respeto, es el que incurre en una situación de estas lamentables, como un jugador del Deportivo Saprissa, y definitivamente no le hace ningún bien al arbitraje.



Yo creí que esto ya se había desterrado hace muchos años, allá en la época posiblemente de los ochenta, los noventa, por ahí, siempre se habló mucho de la forma en que se trataban los jugadores, el árbitro, pero ya que terminaba el partido y todo, se abrazaban y no pasaba nada, como que era algo normal. En estos tiempos eso no es normal, de hecho, pocas veces, o yo diría que, no me acuerdo ahorita en los últimos años de un aspecto de esta índole.

