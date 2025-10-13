Esto hará la Municipalidad de Cartago para evitar más inundaciones en La Lima

La Municipalidad de Cartago anunció lo que hará para prevenir nuevos incidentes de acumulación de agua en la carretera recién inaugurada en La Lima, donde la semana pasada, tras las lluvias, hubo anegamiento en la calle lateral al paso sobre nivel que tiene el proyecto, justo frente a una empresa distribuidora de gas LP.



Mario Redondo, alcalde del cantón central de la provincia, informó que la municipalidad sostuvo una reunión con la Unidad Ejecutora y la empresa desarrolladora del proyecto Taras-La Lima para analizar las causas de la inundación que sorprendió a miles de conductores, en uno de los carriles de la obra.

Redondo explicó que los ingenieros explicaron que todo se debió al colapso del sistema de drenaje que pasa por debajo de la carretera.

Como parte de las medidas inmediatas para evitar que la escena se repita en caso de nuevas lluvias, el gobierno local colabora con un camión hidrovaciador que realizará la limpieza del sistema de drenaje, con el fin de evitar nuevas acumulaciones de agua en la vía.

“La municipalidad está colaborando con un camión hidrovaciador que se encargue de limpiar este drenaje y se pueda evitar que este tipo de pequeñas inundaciones en la vía causen contratiempos a quienes circulan por la misma”, subrayó Redondo.

Este tipo de camiones tienen una bomba capaz de succionar una determinada cantidad de agua, incluso cuando viene acompañada de tierra, piedras, basura u otros objetos que puedan mezclarse con el líquido.





Además de lo referente a la inundación, el alcalde reiteró que se mantendrán en vigilancia los puntos donde se han reportado desprendimientos, especialmente en la zona del ascenso a Ochomogo , para garantizar la seguridad de los conductores.





“Lo que hicimos fue, en coordinación con la Policía de Tránsito y la Policía Municipal, ubicar vallas para que la gente que iba en el carril de ascenso no tuviera problema con material que pudiera caer en la vía”, añadió el alcalde.





Respecto al desprendimiento de material, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes envió un video desde el lugar, donde Mario Campos, representante de la unidad ejecutara del proyecto, explicó lo sucedido y llamó a la calma a la población.





“Lo que sucedió es que el material que está a la espalda del muro de retención del carril que va en sentido hacia Cartago, por la saturación de los suelos con las lluvias de los últimos días, cayó.



“No hay nada de que preocuparse, aquí tenemos una pantalla de pilotes que sostiene toda la estructura”, aseveró Campos.



