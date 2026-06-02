Esto es lo que tiene que desembolsar de más por llenar el tanque de su carro
El incremento en el precio de los combustibles es reflejo de la volatilidad en el mercado internacional del petróleo.
Junio arranca con un nuevo incremento en el precio de los combustibles, reflejo de la volatilidad en el mercado internacional del petróleo (ver video adjunto de Telenoticias).
A partir de esta semana, el litro de gasolina Súper subirá ₡20 y alcanzará los ₡753, mientras que la Regular aumentará ₡8 para ubicarse en ₡756 por litro. El único alivio será para quienes utilizan Diésel, cuyo precio bajará ₡46 por litro.
Desde enero, los combustibles han experimentado fuertes variaciones: la Súper pasó de ₡639 a ₡753 (₡114 más), la Regular de ₡632 a ₡756 (₡124 adicionales) y el Diésel de ₡539 a ₡670 (₡131 más).
El impacto es evidente en el bolsillo de los consumidores. Un tanque promedio de 50 litros con gasolina Súper costaba ₡31.950 en enero; hoy requiere ₡37.650, es decir, ₡5.700 adicionales. En el caso de la Regular, llenar el tanque pasó de ₡31.600 a ₡37.800, una diferencia de ₡6.200. Para quienes utilizan Diésel, el costo pasó de ₡26.950 a ₡33.500, lo que representa ₡6.550 más.
Estos aumentos también se trasladan a otros productos y servicios, generando presión sobre la economía nacional. La incertidumbre con los precios del petróleo se ha intensificado en las últimas semanas tras las complicaciones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.