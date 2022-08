Esto dicen jugadores y técnicos sobre el arbitraje

Por Adrián Fallas | 8 de agosto de 2022, 9:52 AM

Tras un fin de semana con seis expulsiones, incluidas cuatro rojas en el Saprissa-Cartaginés, el tema arbitral está caliente. Las malas decisiones de los centrales están en boca de todos los protagonistas.



A continuación, lo que técnicos y jugadores comentaron al respecto.

Geiner Segura:

“A veces se saca roja y simplemente cuando usted ve son tres fechas, dos fechas (de castigo). Yo pienso que hay que analizar todo. Hay que ver por qué ve la roja, cómo fue. la roja. Siento que a Ureña lo condicionaron muy rápido y es que es muy difícil, porque hay rojas que son muy condicionadas por la tarjeta amarillas y creo que ahí se puede manejar un poquito más el juego.

Veníamos hablando con muchachos y dijimos que no nos íbamos a meter más con él o reclamar tanto. Voy a ver el partido también, ya que es muy difícil para uno dar un criterio, porque realmente tengo varios videos ahí que me mandaron, pero, al final ya la decisión está tomada y no podemos hacer más”.

Mariano Torres:

“A mí me han amonestado miles de veces por reclamar. Ahora yo trato de no hacerlo porque al final uno no consigue nada más que una amarilla o una roja, pero me parece que están muy sensibles los árbitros.

“Creo que tenemos que mirar hacia lugares de primer nivel, en que los árbitros discuten jugadas y queda ahí.

“Por ejemplo, el otro día Kendall no le dijo nada al árbitro, pero puso una cara de enojado. Y ya está, con cara enojado lo le sacó la roja y eso no puede pasar. Los árbitros tienen que entender el juego”.

Michael Barrantes:

“La verdad es que yo no entiendo ahora cuál es la situación. Ya no se les puede decir nada, ya ellos lo insultan a uno, ya a ellos la verdad, o es lo ignoran a uno. Uno habla con ellos ya uno les habla respetuosamente y la verdad uno no entiende cuál es la directriz que tienen ellos.

“Yo no soy de hablar de los árbitros y espero que no me sancionen, porque yo no entiendo por qué uno no puede decir la verdad”.

Javier San Román:

“Me duele. Nuestro equipo estuvo peleado, luchó, mete un gol valido por dos metros, hay una tarjeta y aquí pierde el espectáculo y pierde el club.

“La pelota viene de un tiro libre nuestro. El banda tenía que estar bien colocado. Ya vi el video. Está mal colocado. Está habilitado dos metros. Nos condiciona totalmente. Esas dos cosas que pasaron condicionan el espectáculo”.