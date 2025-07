Esto dice Unafut ante reajuste del calendario del Apertura 2025

Solo 24 horas de anunciado un calendario para el Torneo de Apertura 2025, la Unafut dio a conocer un cambio en 38 partidos de los 90 que contará la próxima temporada.

¿La razón? No se cumplía a cabalidad la equidad deportiva, pues había equipos que disputarían más partidos de visita que en casa e incluso no se llega a cumplir el criterio de ida y vuelta.

El director de la Unafut, José Loaiza, explicó que el problema se detectó después de anunciado el calendario en horas de la tarde de este jueves.

“No es lo óptimo, ha sido un desajuste y estamos analizando por qué la variable salió mal y el problema es que no había una equidad deportiva de que cada equipo enfrente en una ronda a otro y viceversa, pero esto no se cumplía y se detectó un día después”, mencionó en Teletica Radio.

Además, añadió que se habló con los clubes sobre los cambios en 38 de los 90 partidos que tendrá la siguiente temporada.

Recordemos que se disputará con 10 equipos de Primera División, tras revocarse la licencia a Guanacasteca y Santos.

“Se habló con los clubes, se hizo el mea culpa y ayer por la tarde-noche se estuvo trabajando para hacer un calendario B con los cambios mínimos, que sí nos permita mejorar esta variable que no se había tomado en cuenta”, indicó.

Loaiza explicó que hay muchas variables a la hora de realizar un calendario, como fechas especiales tales como el 25 de julio o bien 15 de setiembre, entre otras.

“Cuando uno hace un calendario hay muchas versiones y se cambian según necesidad, desde días festivos y así y van sacando versiones, hay un momento en el que estamos viendo un calendario todo ordenado y hubo un desajuste en la variable de la equidad deportiva y no quiero señalar a nadie, pues creo que ahí hemos fallado todos por no estar encima y no ser ejecutivos, creo que es bueno hoy tragar la culpa y mirar hacia adelante, es algo que no puede pasar y así se lo he dicho a los clubes, pero a partir de ahora que no se pueda repetir”, aseveró el director.

El error lo encontraron gracias al partido entre Cartaginés y Liberia de la fecha 1 que se repetía en la jornada 6 con los liberianos recibiendo al Cartaginés, es decir, dos enfrentamientos entre ambos antes de la primera vuelta.

De la misma forma, Saprissa y Pérez Zeledón se medían en las fechas 1 y 8, lo que no puede pasar.

“Antes del evento detecto que se repetía un partido de jornada 1 y jornada 6 y con total transparencia se busca esa solución, no será la óptima, pero es lo más equitativo, con algunos cambios y algunas jornadas, pero lo que vimos es lo más equitativo”, explicó Loaiza.

Al final se llegaron a modificar 38 partidos, 25 cambiaron totalmente, 13 juegos solo se cambiaron las sedes y el resto de 52 partidos se mantienen como estaban previstos.