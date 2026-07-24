Esto dice la Embajada de Estados Unidos tras captura de alias "Diablo"

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica felicitó a los oficiales costarricenses por la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", señalado como el hombre más buscado del país.

La detención ocurrió la madrugada de este viernes en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia. El operativo incluyó la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Judicatura.

"Felicitamos a los oficiales costarricenses por la captura esta mañana de Alejandro Arias Monge, alias 'Diablo', en Sarapiquí", indicó la Embajada.

Según la representación diplomática, Arias era líder de una organización criminal transnacional. Además, tenía múltiples órdenes de arresto en Costa Rica por narcotráfico, robo, homicidio agravado y lavado de dinero.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $500.000 por información que permitiera su arresto o condena. El país norteamericano no detalló qué pasará con ese dinero.

La Embajada también expresó su solidaridad con los oficiales heridos durante el operativo.

"Esta mañana nuestros pensamientos están con los valientes oficiales costarricenses que resultaron heridos durante este operativo", señaló.

Tras su captura, alias "Diablo" fue trasladado desde Sarapiquí hasta San José en el vehículo blindado conocido como "La Bestia". El ingreso a los tribunales ocurrió bajo un amplio despliegue policial.

El operativo dejó cinco agentes del OIJ heridos. Dos permanecen en condición urgente y uno se encuentra en condición crítica.

En el mismo lugar fue detenido alias 'Tan', señalado como líder del sector de Batán y vinculado con varios homicidios. Además, murió un hombre identificado como Ríos Oconitrillo, conocido como 'Coco Guácimo', tras un intercambio de disparos con oficiales tácticos.

Los agentes decomisaron cinco fusiles de guerra de alto calibre, entre ellos un FAL y armas AK-47. También localizaron tres pistolas.



