Esto dice la administración del Estadio Nacional tras la polémica por su gramilla

Este lunes Concacaf le comunicó al Herediano que no podrá contar con el Estadio Nacional como sede para el partido de este jueves ante Marathón por el hecho de no dar el aval a la gramilla híbrida.

Esto obligó al Herediano a jugar este partido de Copa Centroamericana en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Esta decisión obedece a circunstancias ajenas y fuera del control del Herediano, las cuales impiden que el terreno de juego del estadio originalmente designado cumpla con las condiciones requeridas por los lineamientos de estadios de Concacaf para la celebración del encuentro", indicaron los rojiamarillos.



La administración del Estadio Nacional emitió un comunicado donde explicó a detalle los trabajos que actualmente se le realizan a la gramilla:

“El INS Estadio comunica que la gramilla actualmente se encuentra en un proceso de recuperación intensivo, el cual forma parte de un mantenimiento programado, fundamental para que continúe ofreciendo las mejores condiciones de juego”, indicaron.

Además, explicaron que la cancha sintética del estadio es un 95% natural y un 5% de fibras sintéticas, por lo que su proceso de recuperación depende de factores externos, como la cantidad de luz solar, la temperatura, la humedad y las condiciones climáticas.

“Durante este mantenimiento se eliminó la capa de colchón, una acumulación de materia orgánica que dificulta el paso del agua, el aire y los nutrientes hacia las raíces. Posteriormente, se realizó una aireación profunda para aliviar la compactación del suelo, permitiendo que las raíces respiren, se fortalezcan y desarrollen un sistema radicular más saludable. Finalmente, se aplicaron cerca de 20 metros cúbicos de arena, con el fin de mejorar el drenaje, favorecer la oxigenación del suelo y contribuir a que la superficie recupere una condición más firme y uniforme.





“Actualmente, la gramilla ha alcanzado más del 75% de cobertura de césped, lo que evidencia un avance significativo en su proceso de recuperación. No obstante, comprendemos y respetamos las regulaciones y criterios técnicos establecidos por la Concacaf para la habilitación de los terrenos de juego en sus competiciones, los cuales deben cumplirse en su totalidad”, concluyeron.

Es por esta razón que el equipo rojiamarillo deberá viajar hasta Alajuela este jueves para enfrentar al Marathón a partir de las 7 p. m.