Esto dice Fedefútbol ante lo informado por Registro Nacional en caso ADG y Santos

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) aclaró algunos aspectos con respecto a la información suministrada por parte del Registro Nacional en el caso de Guanacasteca y Santos.

Teletica.com dio a conocer este jueves que la Fedefútbol inscribió hasta este jueves ante el Registro Nacional los reglamentos por los que el Comité de Licencias sancionó a Guanacasteca y Santos.

Dicha solicitud comenzó el martes 6 y “que los documentos indicados en el punto anterior, ya se encuentran debidamente inscritos hoy 8 de mayo”.

Tanto la defensa de ADG como Santos se aferran a que al no estar registrado el reglamento de licencias o su actualización, la sanción no podría darse.

​Fedefútbol aclara.

Ante esto, la FCRF emitió un comunicado donde aclaró varios puntos:

1.Por respeto a la confidencialidad de los dos procesos administrativos que se ventilan internamente en la FCRF contra la Asociación Deportiva Guanacasteca y Asociación DeportivaSantos de Guápiles, la FCRF no puede hacer ningún tipo de manifestación hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones que deba resolver el Comité de Licencias y/o el Tribunal de Apelaciones.

2. Los documentos que hace referencia el Registro Público en su comunicado de prensa, son reformas a reglamentos, y su contenido no tiene ninguna relación con los casos en mención. Así, por ejemplo, las reformas al Reglamento de Licencias, presentadas recientemente, corresponden al fortalecimiento de los mecanismos existentes para controlar y asegurar la transparencia financiera y regirán para el proceso de licenciamiento próximo y siguientes.

Dichas Reformas al Reglamento fueron aprobadas por acuerdo del Comité Ejecutivo número 07 de la Sesión Ordinaria 04-2025 del 19 de febrero de 2025. Esto puede ser constatado con solo haber acudido a obtener los mismos documentos del Registro Público.

3. El comunicado de Prensa del Registro omite este dato, no solo porque únicamente es custodio de los documentos (no de su contenido), sino, y más importante aún, porque según el mismo Registro Público en la resolución de las 8:00 del 7 de mayo del 2025 de la Dirección del Registro de las Personas Jurídicas: “Debe resaltarse el hecho de que el Registro de Personas Jurídicas no es el ente encargado de vigilar el cumplimiento del Reglamento General a la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, ni mucho menos tiene funciones relacionadas con el depósito de los reglamento internos de las asociaciones o federaciones deportivas. Las acciones desplegadas en ese sentido son total competencia de cada una de las entidades interesadas de conformidad con sus intereses y estatutos.

4. Por último, recordamos que el argumento impugnado por uno de los clubes, en relación con el tema acá esbozado, ya fue rechazado de forma sustentada por el Comité de Licencias, teniendo por resuelto, analizado y agotado el recurso de revocatoria que ya le fue notificado a este club. Ahora corresponderá al Tribunal de Apelaciones analizar el recurso presentado.