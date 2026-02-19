Esto dice el PANI sobre caso de menor que estaba en casa allanada por drogas

La menor de edad rescatada la mañana de este jueves en un allanamiento en San Carlos será entregada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



Tanto esa institución como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron ante consultas de Teletica.com que la adolescente, de 15 años, se mantiene bajo resguardo.



Sobre la muchacha recaía una denuncia por desaparición por fuga de hogar; pero agentes de la Policía Judicial la encontraron junto a un sujeto que le duplicaba la edad, quien estaba en la misma casa en la que vivía un presunto vendedor de droga, que era el objetivo original de la diligencia.



“La Oficina Local de San Carlos hará la investigación preliminar para determinar factores de protección y riesgo y dictar las medidas que correspondan”, indicó a este medio el Patronato a través de su departamento de comunicaciones



Por el caso de la menor, fue detenido y pasado al Ministerio Público un hombre de apellido Álvarez, de 30 años. Mientras que otro de apellido Salas, de 37 años, fue aprehendido como sospechoso de infracciones a la Ley de Psicotrópicos.



Las diligencias fueron ejecutadas por la Policía Judicial, la Policía Municipal de San Carlos, así como la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública (DIAC-MSP). Estas se llevaron a cabo en La Tesalia de Ciudad Quesada, en el cantón alajuelense.



