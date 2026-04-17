Esto dice el Colegio de Médicos sobre cirujano que protagonizó video viral

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se pronunció luego de la detención de uno de sus agremiados, en Upala, por aparente conducción temeraria.

Tras una consulta de Teletica.com, la Fiscalía del gremio aseguró que "se encuentra recolectando la información necesaria".

Una vez que tenga los datos, se "evaluará si se apertura un expediente y, con ello, realizar la investigación preliminar".

El doctor de apellido Camacho, quien labora para el Hospital de Upala, fue aprehendido la madrugada del miércoles, luego de chocar contra un poste de electricidad, en aparente estado de ebriedad y tras amenazar a oficiales de la Fuerza Pública que atendieron el incidente, como se muestra en un video grabado en el sitio.

A las diligencias del Colegio de Médicos también se unen las del centro médico donde brinda servicios. El director, Ángel Andrés Ávila Barboza, indicó que está al tanto de lo sucedido y que se inició una investigación administrativa.

"Para el hospital es fundamental que todos nuestros funcionarios actúen con responsabilidad conforme a los principios que rigen el servicio público dentro y fuera de su ámbito laboral", señaló el jerarca.



El Ministerio Público confirmó que el funcionario quedó en libertad, ya que se le tomaron los datos de identificación y se valoraron sus arraigos procesales. Podrá permanecer apegado al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares.

El caso se tramita en el expediente 26-000111-2080-PE, el cual fue remitido a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde se continuará el trámite respectivo.