Esto dice Condovac tras allanamiento a sus instalaciones

El Club y Hotel Condovac La Costa reaccionó, este martes, tras los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en sus instalaciones, donde se investiga a 19 personas por el presunto delito de administración fraudulenta.

De acuerdo con el hotel, la diligencia judicial no implicó ningún tipo de cierre ni afectó sus operaciones regulares.

“La gestión, llevada a cabo en horas de la mañana, tuvo como único propósito la verificación de información en el marco de una investigación preliminar solicitada por 22 socios”, indicaron mediante un comunicado.

La Junta Directiva y la Administración del Club aseguraron que no existe ninguna acusación formal en contra de la institución ni de sus colaboradores. Además, destacaron que se brindaron todas las facilidades necesarias a las autoridades para el desarrollo del procedimiento.

En el comunicado oficial, Condovac aseguró que trabajan “con la legalidad, la transparencia y la cooperación institucional”, valores que —según indicaron— han guiado históricamente su labor.

“Queremos enfatizar que esta actuación forma parte del procedimiento ordinario dentro de una única investigación en curso y que no afectó ni afectará las operaciones ni actividades regulares del Club”, señaló el documento.

La administración agradeció la comprensión y prudencia de sus socios, colaboradores y de la ciudadanía en general, mientras las autoridades continúan con los trámites correspondientes.

El Club mencionó que mantiene sus actividades y servicios sin alteraciones, “garantizando a sus huéspedes y socios la continuidad de sus operaciones en esta temporada alta”.

“La diligencia judicial no representa una sanción ni una medida cautelar, sino una etapa de verificación dentro de un proceso preliminar”, finalizaron.