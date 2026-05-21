Este viernes será clave en tema de 10 o 12 clubes en Primera División

Este viernes será un día clave para ver el futuro del fútbol de Primera División y si se jugará con 10 o 12 clubes.

Los representantes de clubes habían realizado una consulta al departamento legal de la Federación Costarricense de Fútbol y este viernes tendrán respuesta.

Así lo confirmó Orlando Zamora, vicepresidente San Carlos, quien estuvo en la reunión de representantes de clubes de la Unafut, realizada este miércoles.

"Mañana sale la resolución de la Federación, del departamento legal, para ver ese tema", expresó Zamora.

Esta decisión podría impactar a la Primera División, que ya lleva dos torneos con 10 equipos, luego de que Guanacasteca y Santos quedaran fuera por irregularidades.