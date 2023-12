Este viernes arrancan los primeros cierres de calles por el Festival de la Luz 2023

No obstante, al momento de esta publicación ya se situaban algunas estructuras sobre el Paseo Colón, lo que provoca algún congestionamiento por la inhabilitación de carriles, como pudo constatar un equipo de Telenoticias.



La Policía de Tránsito prevé que los cierres más importantes se darán el sábado a partir de las 6:00 a.m., que será cuando inicien los operativos de tránsito para atender el alto flujo vehicular y peatonal que habrá en la zona, sumado a la colocación de vallas y tarimas.



No será hasta mediodía del sábado que se cierre totalmente el paso por el Paseo Colón y la Avenida Segunda, para canalizar el tránsito hacia la Avenida 10.



No obstante, se habilitarán carriles de emergencia para garantizar el acceso tanto al Hospital Nacional de Niños como al Hospital San Juan de Dios.



Desde el este se tendrá un paso exclusivo que inicia en la plaza González Víquez, y, en el sur, se tendrá control para emergencias desde el sector del ferrocarril al Pacífico. Asimismo, desde el sector oeste se habilitará un carril a partir de la Contraloría General de la República, pasando por el propio Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés.



Otras medidas



Los conductores también deberán tomar en cuenta que se realizarán controles en la autopista General Cañas, donde se empezará a desviar el flujo vehicular que viene hacia la capital por la ruta de Circunvalación, a la altura del Monumento al Agua y también en la intersección de Hatillo 6 y 8.