Este será el nuevo hogar de los ajolotes mexicanos decomisados en Coronado

Los dos ajolotes mexicanos decomisados recientemente en un operativo en Coronado, en San José, no serán liberados, sino que vivirán bajo resguardo en un santuario.

Lo anterior debido a que no son una especie nativa de Costa Rica y por los estrictos requerimientos que demandan para sobrevivir en cautiverio.



Así lo confirmó la médica veterinaria Isabel Hagnauer, vocera de Rescate Wildlife Zoave, quien detalló que los ejemplares permanecerán en cuarentena antes de ser trasladados definitivamente al santuario.

“Una vez que concluyan con el proceso de cuarentena, pasarán al santuario de Zooave, ya que es una especie que no se puede liberar por no ser no nativa de nuestro país”, explicó Hagnauer.