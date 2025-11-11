Este miércoles usarán explosivos para “volar” enorme roca en Ruta 32

Cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y una empresa privada usarán explosivos para fragmentar la enorme pared rocosa que amenaza la seguridad de los conductores y obliga a mantener el paso cerrado por la Ruta 32 desde hace una semana.

Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, este martes, durante una visita al kilómetro 31 de la ruta que conecta San José con Limón.

Las lluvias intensas y persistentes en esa zona han complicado las labores para eliminar ese manto rocoso, que pesa aproximadamente 2.500 toneladas.

“Estamos tomando la decisión, una decisión difícil, una decisión que sabemos que tiene un costo muy alto para el país, pero bueno, ¿qué más importante que salvar vidas humanas? Hemos decidido cerrar la ruta, hasta tanto logremos volarnos esta roca y abrirla cuando sea seguro”, dijo Zeledón.

Carlos Chaves, funcionario de la empresa que ejecutará la demolición, brindó más detalles acerca de ese proceso controlado, programado para este miércoles a las 6 a. m.

“Lo que se busca es hacer una voladura controlada, que lo que permita es generar una demolición de la roca que tenemos ahí expuesta, que mantiene unas condiciones inseguras para transitar.

“Vamos a desarrollar un evento que consiste en la colocación de explosivos industriales, que por sus características buscamos un poco de energía de choque y de rompimiento, y un poco de energía de hinchamiento (...) Nuestro plan es hacer un encendido con una lógica que vaya rompiendo desde su base hacia la parte superior, utilizar la fuerza de la gravedad y el peso de la misma roca para que esta colapse”, detalló el experto.



Eso sí, el plan de las autoridades depende absolutamente de las condiciones del tiempo.

“Como ustedes estaban viendo, se están haciendo perforaciones, se están haciendo 30 perforaciones en la cara fracturada de la roca, para que en unos espacios de las perforaciones se coloquen los explosivos, la voladura. Eso se va a hacer mañana a las 6 a. m. El día de mañana y el jueves estaremos recogiendo todos los escombros y, muy probablemente, el viernes estaríamos habilitando la Ruta 32 nuevamente”, agregó el jerarca del MOPT.



Por el momento, se pide a los conductores usar rutas alternas y estar pendientes de nuevos anuncios que haga el ministerio en sus canales oficiales.



