Este miércoles continúa la segunda fase del Torneo de Copa

Con cuatro partidos continúa este miércoles la segunda fase del Torneo de Copa 2025.

Todos los partidos formarán parte de los emparejamientos de ida, mientras que la vuelta se jugarán entre el miércoles 1 y el jueves 2 de octubre.

El primer partido será entre Carmelita ante Cariari en el estadio Rafael Bolaños a las 3 p. m.

Ambos conjuntos se enfrentarán por segunda vez en un Torneo de Copa, la anterior ocasión fue en el 2015.

El segundo duelo del día Sporting FC ante Guadalupe FC será a las 5 p. m. y los albinegros están invictos como local por torneos de copa, suman dos victorias y un empate.

Ya por la noche será el turno para que Liberia frente a Jicaral en el estadio Edgardo Baltodano a las 7 p. m.

La jornada se cerrará en el estadio Lito Pérez con el duelo entre Puntarenas FC ante Pérez Zeledón.

Los cuatro clubes ganadores de esta ronda se medirán, de acuerdo con los cruces establecidos mediante sorteo, ante los cuatro equipos clasificados a la Copa Centroamericana Concacaf 2025.





Torneo de Copa Fase II

Miércoles 24 de setiembre



Carmelita-Cariari

Estadio: Rafael Bolaños

Hora: 3 p. m.



Sporting FC - Guadalupe FC

Estadio: Ernesto Rohrmoser

Hora: 5 p. m.



Liberia - Jicaral

Estadio: Edgardo Baltodano Briceño

Hora: 7 p. m.





Puntarenas FC - Pérez Zeledón

Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez

Hora: 8 p. m.