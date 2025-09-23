Este miércoles continúa la segunda fase del Torneo de Copa
Los clubes ganadores enfrentarán a los cuatro tradicionales que estuvieron en Copa Centroamericana.
Con cuatro partidos continúa este miércoles la segunda fase del Torneo de Copa 2025.
Todos los partidos formarán parte de los emparejamientos de ida, mientras que la vuelta se jugarán entre el miércoles 1 y el jueves 2 de octubre.
El primer partido será entre Carmelita ante Cariari en el estadio Rafael Bolaños a las 3 p. m.
Ambos conjuntos se enfrentarán por segunda vez en un Torneo de Copa, la anterior ocasión fue en el 2015.
El segundo duelo del día Sporting FC ante Guadalupe FC será a las 5 p. m. y los albinegros están invictos como local por torneos de copa, suman dos victorias y un empate.
Ya por la noche será el turno para que Liberia frente a Jicaral en el estadio Edgardo Baltodano a las 7 p. m.
La jornada se cerrará en el estadio Lito Pérez con el duelo entre Puntarenas FC ante Pérez Zeledón.
Los cuatro clubes ganadores de esta ronda se medirán, de acuerdo con los cruces establecidos mediante sorteo, ante los cuatro equipos clasificados a la Copa Centroamericana Concacaf 2025.
Torneo de Copa Fase II
Miércoles 24 de setiembre
Carmelita-Cariari
Estadio: Rafael Bolaños
Hora: 3 p. m.
Sporting FC - Guadalupe FC
Estadio: Ernesto Rohrmoser
Hora: 5 p. m.
Liberia - Jicaral
Estadio: Edgardo Baltodano Briceño
Hora: 7 p. m.
Puntarenas FC - Pérez Zeledón
Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez
Hora: 8 p. m.