Este martes inician los juegos de vuelta del Torneo de Copa

Los cuartos de final del Torneo de Copa llegan a su desenlace entre este martes y miércoles. Los juegos de vuelta se disputarán dos por día y hay dos series muy reñidas y otras dos que parecen estar encaminadas.

El primer choque será en el Edgar Baltodano, cuando hoy a las 6 p. m. Liberia reciba a Alajuelense. Los guanacastecos llegan con la ventaja de haber triunfado por la mínima en el Morera Soto, pero mostraron una cara para el olvido el fin de semana al caer 4-1 ante Puntarenas.

Del lado manudo, Óscar Ramírez fue claro y considera que el Torneo de Copa no es prioridad.

Mientras tanto, a las 8 p. m. en el Lito Pérez, los naranjas deben remontar, ya que la semana pasada cayeron en casa de Herediano por la mínima diferencia.

El miércoles, los partidos no tienen tanta intriga.

A primera hora (6 p. m.), Saprissa visita a Carmelita en una serie que prácticamente está definida. En Tibás, los verdolagas cayeron 6-0 y no mostraron con qué darle vuelta a la eliminatoria.

A las 8:15 p. m. será el turno del partido entre Cartaginés y Sporting. Los brumosos buscan en el Fello Meza reponerse tras caer 4-1 de visita ante los albos.

Así las cosas, Saprissa parte como favorito para medirse en semifinales ante el ganador de la serie entre Liberia y Alajuelense, mientras que Sporting lleva ventaja para jugar la siguiente fase contra el vencedor del cruce entre porteños y florenses.