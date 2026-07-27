Este lunes será audiencia de solicitud de medidas cautelares de alias "Diablo"

Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", será trasladado este lunes desde el centro penitenciario La Reforma para una audiencia de solicitud de medidas cautelares.

El proceso se relaciona con la investigación penal que permitió su captura el viernes 24 de julio en San Bernardino de Orquestas, en Río Frío de Sarapiquí, Heredia.

El traslado se realizará bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Las autoridades mantienen especial atención sobre el movimiento del detenido, considerado uno de los hombres más buscados del país.

La audiencia está prevista para realizarse en el 1° Circuito Judicial de San José, en Guadalupe. Sin embargo, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, solicitó a Michael Soto, director a.i. del OIJ, que la diligencia se realice de forma virtual, debido a las condiciones de seguridad relacionadas con el traslado del detenido.

La decisión final sobre la modalidad de la audiencia corresponde al juez penal a cargo del caso. El juez determinará si la diligencia se realiza de manera virtual o presencial.

La solicitud de medidas cautelares busca determinar si existen razones para imponer restricciones a Arias Monge mientras avanza la investigación penal. Entre los objetivos de estas medidas está evitar una eventual fuga u otras situaciones que puedan afectar el proceso.

En esta etapa no se determina la culpabilidad o inocencia del imputado. El análisis se concentra en la necesidad de aplicar medidas cautelares durante el avance de la causa.

El traslado desde La Reforma se realizará en el vehículo conocido como "La Bestia", utilizado para movilizar a personas detenidas en casos de alta relevancia y bajo estrictas medidas de seguridad.