Este lunes no habrá apagones eléctricos

Este lunes 13 de mayo no habrá cortes de electricidad, pero la información por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido confusa (ver video de Telenoticias).



El jueves hicieron el anuncio oficial de recortes para el lunes, luego el sábado dijeron que la lluvia que cayó recientemente sería la razón por la cual se suspendían los apagones y que estos ya no empezarían el lunes, sino el martes.



Pero en las últimas horas el diario La Nación publicó que la razón por la cual los apagones no empiezan el lunes, sino el martes, es más bien porque el protocolo impedía al ICE iniciar este lunes 13 de mayo porque la Ley de la Aresep exige que este tipo de anuncios se deben comunicar de manera oficial con 5 días de anticipación, y del jueves al lunes, solo había cuatro días.



Solicitamos una reacción al ICE sobre este punto, pero no hubo respuesta, lo cierto es que por el momento no hay apagones este lunes.