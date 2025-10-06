Este lunes Hacienda lanza Tribu-CR, el nuevo sistema tributario con facturador gratuito

El Ministerio de Hacienda puso en funcionamiento este lunes el nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria, Tribu-CR, disponible para todos los contribuyentes desde las 9 de la mañana. La herramienta representa uno de los principales hitos en el proceso de modernización tecnológica de la institución, dentro del proyecto Hacienda Digital.

Según explicó Mario Ramos, director general de Tributación, para habilitar la nueva plataforma fue necesario migrar más de 883 millones de registros vinculados con los contribuyentes y sus obligaciones fiscales (ver video adjunto de Telenoticias).

Con Tribu-CR, las personas podrán realizar todas sus gestiones tributarias mediante una oficina virtual, sin necesidad de acudir a las instalaciones físicas. El sistema también permitirá efectuar el pago de impuestos en línea, digitando directamente una cuenta IBAN.

Además, el lanzamiento incluye la habilitación del facturador gratuito TicoFactura, disponible para quienes requieran emitir comprobantes electrónicos sin recurrir a proveedores externos.

Ramos explicó que esta primera etapa de Tribu-CR contempla nueve de los 28 módulos previstos, los cuales se irán incorporando progresivamente hasta completar la implementación total en el año 2027.

Con esta iniciativa, Hacienda busca consolidar un modelo de atención 100 % digital, mejorar la trazabilidad de la información y simplificar los procesos para los contribuyentes.