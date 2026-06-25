Este jueves será el último adiós de Mathias, quinceañero que luchó contra cáncer agresivo

El último adiós de Eithan Mathias Giraldo Chaves, el quinceañero que conmovió al país tras enfrentar un agresivo cáncer, se realizará este jueves a las 11 a. m. en Hatillo.



Así lo confirmó su madre, Estephanie Chaves, a Teletica.com. La ceremonia religiosa será en una iglesia ubicada detrás de la Escuela Miguel de Cervantes, en Hatillo 3. Posteriormente, la familia realizará la cremación del joven.

​“Nosotros, en realidad, vamos a hacerle la misa. Nos costó mucho encontrar iglesia, pero la vamos a hacer en Hatillo 3. Ahí es donde va a ser la misa y seguidamente lo vamos a cremar”, explicó Chaves.

Mathias murió este miércoles en la Clínica Bíblica, luego de una lucha contra un sarcoma de células claras en la espalda, que se extendió a su axila y le hizo metástasis en pulmones y huesos.

​“Mi bebé murió a eso del mediodía en la Clínica Bíblica. Ahorita vamos hacia el hospital, ya estamos planeando todo lo del funeral”, había informado su madre a este medio tras conocer el fallecimiento.

El adolescente fue hospitalizado de emergencia durante la noche del lunes, luego de sufrir una descompensación. Su familia había reportado una leve mejoría en los dolores provocados por las metástasis óseas, pero su condición se complicó.



Días antes, Mathias recibió un tratamiento con samario, una terapia basada en radiación utilizada para controlar el dolor causado por el avance del cáncer en los huesos.



La historia del joven generó una ola de solidaridad en Costa Rica. Cientos de personas enviaron mensajes de apoyo y colaboraron con donaciones para ayudar a la familia a enfrentar los gastos médicos.



Su madre agradeció el respaldo recibido durante este proceso.



“No he podido ver las noticias en vivo, pero me han contado mucho y sé que muchas personas, básicamente todo el país está muy involucrado con lo de mi bebé. Eso siempre lo voy a agradecer mucho”, expresó.

Chaves también agradeció las ayudas económicas recibidas durante la enfermedad de Mathias.

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