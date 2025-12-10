Este es el trofeo que se llevará el campeón del Apertura
Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia pelean por el cetro.
Se vienen las semifinales del Torneo de Apertura 2025 y con ello también crece la expectativa por ver quién ganará este trofeo.
Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia pelean por el cetro que cambió de estilo a partir del Torneo Apertura 2024.
El ingeniero industrial costarricense Andrés Gómez Leiton fue quien diseñó el trofeo, que fue elegido en un concurso abierto por la Unafut, revelado en diciembre de 2024.
Esta copa representa un símbolo de esfuerzo, pasión y resiliencia para el fútbol nacional,
La Liga cerró en el liderato y por eso de no lograr el cetro tras una final, tiene el campo fijo en una eventual gran final de ser necesario.
Calendario
La ida:
Miércoles 8 p. m. Liberia vs. Alajuelense
Jueves 8 p. m. Cartaginés vs. Saprissa
La vuelta:
Sábado 8 p. m. Alajuelense vs. Liberia
Domingo 4 p. m. Saprissa vs. Cartaginés