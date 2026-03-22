Este es el siguiente paso para Celso Gamboa y “Pecho de Rata” en Texas

Luego de que el exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fueran extraditados el pasado viernes 20 de marzo a Estados Unidos, ambos deberán enfrentar ahora las primeras etapas del proceso judicial en ese país.



De acuerdo con el experto en Derecho Internacional, Róger Guevara, el procedimiento inicia con una comparecencia ante un juez, quien les informará formalmente sobre las acusaciones en su contra y les explicará sus derechos.

Posteriormente, deberán participar en una audiencia en la que tendrán que declararse culpables o no culpables. En caso de optar por esta última vía, el proceso avanzaría hacia la apertura de un juicio.



Por el momento, los dos extraditados permanecen recluidos en la cárcel Collin County Jail, ubicada en McKinney, Texas. Según indicó el abogado de Gamboa en Costa Rica, Michael Castillo, esta sería una ubicación temporal mientras se desarrolla la audiencia correspondiente.



Guevara explicó que la primera comparecencia ante un juez debería realizarse dentro de las primeras 48 horas posteriores a la extradición. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme si este trámite o la audiencia posterior ya se llevaron a cabo.



Castillo, por su parte, señaló a Teletica.com que la audiencia podría realizarse durante el fin de semana; no obstante, será hasta el lunes cuando tenga la posibilidad de confirmar si efectivamente se concretó.



De ser hallados culpables de los delitos de fabricación y distribución de cocaína, así como de conspiración para fabricar y distribuir esta droga, tanto Gamboa como López podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.

