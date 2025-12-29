Este es el número ganador en el segundo sorteo de Consolación

La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo este domingo su segundo sorteo de Consolación y el número ganador fue el 35 con la serie 794.

El premio mayor asciende los ¢900 millones, distribuidos en 3 emisiones de 10 fracciones, lo que equivale a ¢30 millones por pedacito.

Por su parte, el 44 con la serie 704, resultó el segundo premio, con un monto global de ¢180 millones en tres enteros, para ¢6 millones por fracción.

El tercer premio recayó en el 02 con la serie 466, sumando ¢75 millones en tres emisiones, para ¢2,5 millones por pedacito.

Como si fuera poco, durante el sorteo también salió el acumulado, que repartía un premio de ¢425 millones en tres enteros, para ¢14 millones por fracción. El ganador fue el 46 con la serie 536.

La institución anunció que el porcentaje de la devolución se situó en 6,83%, mientras que la venta efectiva fue del 93,17%. La colocación fue del 100%, informó la Junta.

El sorteo, que se celebró en el auditorio de la Junta, fue fiscalizado por Francisco Castro, en representación de la Gerencia General; Evelyn Blanco y Carmen Mora, en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización; así como María Cascante, en representación de la Gerencia de Operaciones:

