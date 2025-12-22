Este es el número ganador del primer sorteo de Consolación de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche del domingo 21 de diciembre su primer sorteo de Consolación, el cual alcanzó una colocación del 99,99%, según datos oficiales.

El premio mayor correspondió al número 82 con la serie 844, con un monto de 2 mil millones de colones, distribuidos en cinco emisiones de 10 fracciones, es decir, 40 millones de colones por fracción.

El segundo premio fue para el número 87 con la serie 641, con un total de 400 millones de colones en cinco emisiones.

Mientras que el tercer premio recayó en el número 28 con la serie 215, con un monto de 175 millones de colones.

Este nuevo sorteo se suma a las iniciativas de la JPS para mantener el entusiasmo de los jugadores y fortalecer la confianza en los productos de lotería, especialmente en la temporada navideña.

El próximo domingo 28 de diciembre se realizará el segundo sorteo de Consolación.