Este es el contundente mensaje de la Fedefútbol tras los hechos de vandalismo en el Fello Meza

La Federación Costarricense de Fútbol emitió un contundente llamado en contra de la violencia luego de una serie de vandalismo que se presentó este viernes en el juego entre Cartaginés y Herediano.

Primero fue el autobús del Herediano que sufrió daños a su arribo al estadio Fello Meza, con ventanas quebradas y rayones en el vehículo; luego fue el cuerpo arbitral que estuvo involucrado en el partido el que denunció que las llantas de sus carros fueron cortadas y tuvieron que estar varias horas dentro del reducto.

Ante esto, la FCRF se pronunció con un escueto comunicado de prensa.

“La FCRF hace un llamado nuevamente al respeto y la tolerancia entre todos los actores del fútbol, y rechaza cualquier acto de violencia dentro y fuera de los estadios a nombre de nuestro deporte.

No existe ningún tipo de justificación a conductas agresivas y negativas que se realicen alrededor del fútbol.

Desde la Federación seguiremos impulsando las campañas y el acompañamiento contra todo tipo de actos que ensucien y manchen el deporte.

Invitamos a toda la comunidad futbolística a ser parte activa de esta cultura, entendiendo que el verdadero espíritu del fútbol se honra cuando ganan también los valores”, explicó.

El partido entre brumosos y rojiamarillos terminó rodeado por la polémica arbitral, luego de que el árbitro Adrián Chinchilla no pitara un penal y no diera por valedero un gol sobre la hora a favor de los brumosos, lo que provocó todo tipo de reacciones y molestias por parte de la directiva, cuerpo técnico y jugadores del Cartaginés.



