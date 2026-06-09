Este es el calendario del Torneo de Apertura 2026

La Unafut dio a conocer el calendario oficial del torneo de Apertura 2026, dedicado al emblemático exfutbolista Errol Daniels.

Este torneo también contará con la presencia de 10 clubes.



La nueva temporada iniciará el fin de semana del 26 de julio y se disputarán 90 partidos en fase regular.

Los cuatro primeros lugares clasificarán a las semifinales. El primer lugar se enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en series de ida y vuelta.

Luego se disputará la final de segunda fase y, de ser necesario, una gran final para definir al campeón nacional en diciembre.

“Estamos convencidos de que este torneo de Apertura ofrecerá a los aficionados un espectáculo de alto nivel en cada jornada, consolidando una vez más la pasión que caracteriza a nuestro fútbol”, indicó Ana Muñoz, directora de Competición de Unafut.

Clásicos nacionales

El primer clásico entre Alajuelense y Saprissa será el 6 de setiembre, mientras que el segundo enfrentamiento entre ambos está programado para el 1° de noviembre.



Jornada inaugural



AD San Carlos vs. Municipal Liberia

Cartaginés vs. Inter San Carlos

Herediano vs. Puntarenas FC

Saprissa vs. Pérez Zeledón

Sporting FC vs. Alajuelense

Calendario oficial:

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