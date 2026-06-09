Este es el calendario del Torneo de Apertura 2026
La nueva temporada iniciará el fin de semana del 26 de julio.
La Unafut dio a conocer el calendario oficial del torneo de Apertura 2026, dedicado al emblemático exfutbolista Errol Daniels.
Este torneo también contará con la presencia de 10 clubes.
La nueva temporada iniciará el fin de semana del 26 de julio y se disputarán 90 partidos en fase regular.
Los cuatro primeros lugares clasificarán a las semifinales. El primer lugar se enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en series de ida y vuelta.
Luego se disputará la final de segunda fase y, de ser necesario, una gran final para definir al campeón nacional en diciembre.
“Estamos convencidos de que este torneo de Apertura ofrecerá a los aficionados un espectáculo de alto nivel en cada jornada, consolidando una vez más la pasión que caracteriza a nuestro fútbol”, indicó Ana Muñoz, directora de Competición de Unafut.
Clásicos nacionales
El primer clásico entre Alajuelense y Saprissa será el 6 de setiembre, mientras que el segundo enfrentamiento entre ambos está programado para el 1° de noviembre.
Jornada inaugural
AD San Carlos vs. Municipal Liberia
Cartaginés vs. Inter San Carlos
Herediano vs. Puntarenas FC
Saprissa vs. Pérez Zeledón
Sporting FC vs. Alajuelense
Calendario oficial: