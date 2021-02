Este es el calendario de las Pruebas FARO 2021

Las Pruebas Nacionales FARO 2021 se realizarán en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre.

En el caso de primaria, se realizará un examen en mayo y otro en octubre. En cuanto a secundaria, será uno en junio y dos en noviembre.

El siguiente es el cronograma:

Del 18 al 21 de mayo (ordinaria) : estudiantes de sexto grado (primaria) y calendario diferenciado 2020-2021.

Del 15 al 18 de junio (ordinaria) : colegios académicos diurnos y nocturnos (undécimo), colegios técnicos (duodécimo) y calendario diferenciado (estudiantes CONED- IPEC- CINDEA).

Del 26 al 29 de octubre (ordinaria y facultativa) : estudiantes de sexto grado del 2021 que aplicaron en mayo, calendario diferenciado 2020-2021, ordinaria (estudiantes de quinto grado del 2021 e IPEC- CINDEA).

Del 9 al 12 de noviembre (ampliación): colegios académicos diurnos y nocturnos (undécimo) que aplicaron en junio, colegios técnicos (duodécimo) que aplicaron en junio, calendario diferenciado y estudiantes CONED- IPEC- CINDEA que aplicaron en junio.

Del 23 al 26 de noviembre (ordinaria): colegios académicos (décimos), colegios técnicos (undécimo).

La normativa establece que la prueba solo tiene un valor del 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora tiene un valor del 60%, la cual corresponde a la ponderación de notas en el último año de educación secundaria o primaria.

“Las Pruebas Nacionales FARO apuntan a valorar el nivel de logro de las personas estudiantes en los aprendizajes esperados en cada asignatura y no solo una nota en particular. No definen en solitario una nota final del año, sino que más bien brinda la oportunidad de repetir la prueba en al menos dos ocasiones, y de conservar la nota obtenida más alta de las convocatorias realizadas”, expresó Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad.