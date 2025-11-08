Este diciembre será mucho más frío de lo normal, pronostica experto

Un experto en ciencias del clima apunta que a partir del martes ingresará una nueva onda tropical al territorio nacional y que este fin de año tendremos mucho frío, pues las temperaturas bajarán más allá de lo acostumbrado en diciembre.



Si bien los aguaceros mermaron esta semana, al parecer se trata solo de algo temporal.



El experto Rodrigo Castillo asegura que a partir del martes se juntarán dos fenómenos que afectarán las condiciones del tiempo y que una seguidilla de frentes fríos hará que diciembre traiga temperaturas más bajas de lo normal.



La temporada de huracanes termina a finales de este mes y no se irá sin traer más lluvias.



Según este experto, el inicio del 2026 traerá frío y lloviznas débiles.

