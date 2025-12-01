Este diciembre será hasta 5 grados más frío que el anterior

La época seca ya se consolidó en algunas regiones de nuestro país y eso se traduce en temperaturas más frescas, menos precipitaciones y también fuertes vientos.

A diferencia del año pasado, no se esperan temperaturas máximas históricas.

Incluso se esperan temperaturas hasta 5 grados menores en comparación a las registradas durante este período del 2024.

Otro de los factores que se distinguen durante esta época son los fuertes vientos; de hecho, febrero podría ser el más ventoso.

A pesar de estar en época seca, no se descartan las posibles precipitaciones. Eso sí, estas tienen un patrón diferente al de la época lluviosa.

