Nacional
Este diciembre será hasta 5 grados más frío que el anterior
A pesar de estar en época seca, tampoco se descartan precipitaciones.
La época seca ya se consolidó en algunas regiones de nuestro país y eso se traduce en temperaturas más frescas, menos precipitaciones y también fuertes vientos.
A diferencia del año pasado, no se esperan temperaturas máximas históricas.
Incluso se esperan temperaturas hasta 5 grados menores en comparación a las registradas durante este período del 2024.
Otro de los factores que se distinguen durante esta época son los fuertes vientos; de hecho, febrero podría ser el más ventoso.
A pesar de estar en época seca, no se descartan las posibles precipitaciones. Eso sí, estas tienen un patrón diferente al de la época lluviosa.