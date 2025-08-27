Este atento: Municipalidad de San José colocará más parquímetros

La Municipalidad de San José anunció que colocará más parquímetros en el cantón central, como respuesta directa a solicitudes de vecinos que reportan problemas con vehículos estacionados frente a sus casas, cerca de hidrantes e incluso sobre las aceras.

Según las autoridades municipales, el objetivo es mejorar el orden vial y garantizar el uso adecuado del espacio público. Se espera definir las nuevas zonas de parquímetros antes de que finalice el año.

El sistema actual, que inició en abril con 2.760 espacios demarcados, tiene una tarifa de ₡960 por hora. En los primeros cuatro meses de funcionamiento se registraron 45.332 infracciones, cada una con una multa de ₡9.600.

La medida busca reforzar la fiscalización y promover una movilidad urbana más eficiente en las zonas de mayor tránsito.