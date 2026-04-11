Este año no habrá huracanes con nombre Melisa por su carácter devastador

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) definió la lista de nombres para los huracanes de la cuenca atlántica en 2026. Aquellos que en el pasado fueron devastadores, como Melisa, no se repiten en la nueva selección.

Aunque es difícil asegurarlo, expertos prevén que solo un ciclón afecte a Costa Rica este año. Además, se estima que los huracanes serán menos intensos que en 2025, mientras que el país enfrentará más sequía debido al fenómeno de El Niño.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica lluvias deficitarias: entre -15% y -20% en el trimestre abril-junio, entre -10% y -20% en julio-agosto, y entre -10% y -30% en septiembre-noviembre, en comparación con el año anterior.

Más allá del territorio nacional, se espera la formación de entre 9 y 12 huracanes en la cuenca atlántica. La OMM ya definió nombres como Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Finalmente, se pronostica que la época lluviosa se asiente en Costa Rica a partir de mayo, acompañada de temperaturas elevadas durante gran parte del año, lo que refuerza la alerta sobre sequías y condiciones climáticas extremas.