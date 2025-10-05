Estas son las zonas que registraron la mayor cantidad de lluvia el sábado

Las lluvias más intensas del sábado se concentraron en la provincia de Alajuela y en el Pacífico Norte y Central, según el informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

San Mateo fue la zona con mayor acumulado de precipitación, al registrar 144 milímetros, seguida del volcán Tenorio con 121 milímetros, mientras que en Nicoya y Nosara se alcanzaron valores cercanos a los 100 milímetros.

En el Pacífico Central, Jacó, Parrita y Quepos también reportaron lluvias significativas, con acumulados entre 30 y 50 milímetros, lo que generó afectaciones en caminos y comunidades cercanas a fuentes de agua.

Las lluvias que se han registrado en los últimos días se deben principalmente al reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, una franja de bajas presiones que genera un aporte constante de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio costarricense. Esta condición mantiene un ingreso considerable de agua a la atmósfera, favoreciendo la formación de nubes densas y la precipitación recurrente en varias regiones del país.

Además, durante este fin de semana, una onda tropical transitó sobre el territorio nacional, desplazándose desde el mar Caribe hacia el Pacífico. Su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical intensifica la inestabilidad atmosférica, lo que provoca lluvias más frecuentes y acumulados importantes, especialmente en el Pacífico Norte y Central, así como en la Zona Norte y Valle Central.

El IMN advirtió que los suelos permanecen saturados debido a los altos niveles de precipitación de los últimos días, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y desbordamientos de ríos, especialmente en zonas montañosas y cuencas propensas.

Para este domingo, se espera que continúen las lluvias durante la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en el Pacífico Central y Sur, mientras que en el Valle Central y la Zona Norte podrían presentarse lluvias aisladas y cielos parcialmente nublados.

Las autoridades hacen un llamado a la población para mantenerse atenta en caso de estar cerca de ríos, montañas o cualquier terreno inestable. En las últimas horas, el desbordamiento de ríos ha hecho necesario que los cuerpos de socorro se movilicen a múltiples puntos del país.

Incluso, dos adultos y una niña murieron esta madrugada producto de un deslizamiento que enterró la vivienda donde estaban.