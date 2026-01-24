Estas son las medidas que cumple paciente diagnosticado con chikungunya en Esparza

Tras la reaparición del virus Chicungunya en Costa Rica Costa, el Ministerio de Salud confirmó que el caso es autóctono, es decir, la persona se infectó en el país del virus. Aclaró también que por ahora no han detectado un segundo caso, pero están en busca de potenciales febriles sospechosos.

Pese a que el virus es contagiado a través de un mosquito y no por el contacto entre seres humanos, existe un protocolo particular que deberá cumplir el paciente diagnosticado días atrás.

Según información enviada por el Ministerio de Salud a Teletica.com, durante los primeros siete a diez días tras el diagnóstico, el paciente debe, de preferencia, permanecer en su domicilio. En este periodo es crucial extremar las medidas de protección para evitar que un mosquito lo pique.﻿

La razón es que, al ser portador del virus, si un mosquito pica al paciente infectado el insecto tendrá también el agente infeccioso, por lo que, al picar a una segunda persona, la contagiará.

Salud le recomendó el uso constante de repelente, así como la utilización de mosquiteros, especialmente durante el descanso. Estas acciones buscan cortar la cadena de transmisión del virus, que se propaga por la picadura de mosquitos.

De forma paralela, el Ministerio de Salud, por medio del Programa de Control de Vectores, mantiene intervenciones sanitarias en el cantón de Esparza, Puntarenas, con el objetivo de controlar el caso confirmado y reducir el riesgo de nuevos contagios en la comunidad.

Las acciones iniciaron en la localidad de Espíritu Santo y se extienden a otros sectores del cantón. El plan contempla tres ciclos de intervención: el primero se desarrolló entre jueves, viernes y sábado; el segundo se ejecutará los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero; y el tercero está programado para lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero.

Durante estas jornadas, el personal del Ministerio de Salud realiza fumigaciones con termonebulizadoras dentro y fuera de las viviendas, además de visitas casa por casa para eliminar criaderos de mosquitos e identificar personas con síntomas como fiebre.

También se utiliza una máquina LECO para fumigar dos veces al día, en la madrugada y al final de la tarde, que son los momentos de mayor actividad del mosquito transmisor. A esto se suma el uso de una tractonebulizadora, que permite cubrir áreas más amplias del cantón.

Las acciones responden a la confirmación, este miércoles, de un caso positivo de chikungunya en el país, luego de casi una década sin reportes de circulación del virus en Costa Rica. El diagnóstico fue emitido por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

El caso corresponde a un hombre costarricense de 24 años, vecino de Esparza, quien actualmente no presenta complicaciones de salud.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, superior a los 39 grados, dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.