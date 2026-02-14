Estas son las horas en que los moteles están más llenos

Este 14 de febrero es una fecha que no puede pasar por desapercibida para muchos, casados, comprometidos y hasta solteros, ya que se celebra el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, como también se le conoce, y uno de los sectores que más se ven beneficiados en estas fechas son los famosos moteles de paso, que pasan bastante llenos.

Katherine Vargas Cubillo, gerente comercial y de mercadeo de Fantasy Room, explicó a Teletica.com cómo los moteles se organizan para recibir a los clientes durante febrero, uno de los meses de mayor movimiento.

Vargas mencionó que las horas pico se concentran en las tardes (después de las 4 p. m.) y noches (durante prácticamente toda la noche), cuando la mayoría de parejas aprovecha para celebrar.



Según indicó, la planificación inicia desde enero con el diseño de habitaciones decoradas, paquetes románticos y detalles especiales que buscan ofrecer experiencias memorables. Aunque el 14 de febrero es la fecha más simbólica, la celebración se extiende durante todo el mes, con un incremento notable en las reservas.

“El fin de semana de la fecha especial —viernes, sábado y domingo— es cuando recibimos la mayor afluencia de clientes. Muchos realizan sus reservas con anticipación para asegurar disponibilidad y evitar contratiempos, porque pasan bastante llenos”, señaló.

Entre las consultas más frecuentes destacan las relacionadas con precios, promociones, tiempo de estadía y menú de alimentos.

"Sin embargo, la mayor cantidad de solicitudes se enfoca en habitaciones decoradas, especialmente para sorpresas románticas, propuestas de matrimonio y celebraciones entre novios", agregó Vargas.

La experta concluye que este comportamiento refleja una tendencia creciente: "los clientes buscan experiencias personalizadas que conviertan la ocasión en un recuerdo único".

Si bien la creatividad queda a la imaginación de los enamorados, lo que sí es un hecho a destacar, es que, aunque algunos la consideran una fecha comercial, se ha vuelto una aliada para dinamizar la economía.