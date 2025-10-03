Estas son las fechas de las semifinales y repechajes de Copa Centroamericana

La Concacaf dio a conocer el calendario oficial para las semifinales y las series de repechaje de la Copa Centroamericana.

Con la clasificación del Olimpia de Honduras y la eliminación del Cartaginés, quedaron definidas las llaves de los mejores cuatro equipos de la competición.

La primera semifinal la disputarán el Xelajú de Guatemala ante el Real España de Honduras. Este último equipo dirigido por el costarricense Jeaustin Campos.

Las series de ida y vuelta se llevarán a cabo del 21 al 23 de octubre (partidos de ida) y del 28 al 30 de octubre de 2025 (partidos de vuelta).

Para la segunda llave habrá un duelo de leones, Olimpia de Honduras enfrentando a la Liga Deportiva Alajuelense.

Cabe resaltar que los cuatro semifinalistas ya están clasificados para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Alajuelense abrirá su serie el próximo jueves 23 de octubre a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Por su parte, los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final se medirán entre sí para disputar el repechaje hacia el máximo evento de la Concacaf.

Estos emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Plaza Amador ante Sporting San Miguelito en una serie completamente panameña.

La otra será la del Motagua de Honduras ante el Cartaginés.

Los brumosos abrirán en el Fello Meza el próximo martes 21 de octubre.

Partidos Ida Semifinales

Miércoles 22 de octubre 2025

8 p. m. Real España vs Xelajú- Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON





Jueves 23 de octubre 2025

8 p. m. Alajuelense vs Olimpia- Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC





Partidos Vuelta Semifinales





Miércoles 29 de octubre 2025

8 p. m. Xelajú vs Real España - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA





Jueves 30 de octubre 2025

8: 30 p. m. Olimpia vs Alajuelense - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON





Partidos ida Play-In





Martes 21 de octubre 2025

8 p. m. Cartaginés vs FC Motagua - Estadio Rafael Fello Meza, Cartago, CRC





Miércoles 22 de octubre 2025

7 p. m. Sporting San Miguelito vs Plaza Amador - Estadio Universitario, Penenoné, PAN





Partidos Vuelta Play-In





Martes 28 de octubre 2025

8 p. m. Motagua vs Cartaginés - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON





Jueves 30 de octubre 2025

6:45 p. m. Plaza Amador vs Sporting San Miguelito - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Luego de las Semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la Final que está programada la ida y vuelta para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).









