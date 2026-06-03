Estas son las fechas de competencia para los equipos ticos en la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana ya tiene definidas las fechas de competencia para los cuatro equipos de Costa Rica que buscarán levantar el trofeo.

Los representantes nacionales serán Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés.

Los manudos comparten el Grupo A con Plaza Amador (Panamá), Xelajú (Guatemala), Luis Ángel Firpo (El Salvador) y Diriangén (Nicaragua).

Estos son los partidos de Alajuelense:

29 de julio: vs. Xelajú (local).

4 de agosto: vs. Diriangén FC (visita).

20 de agosto: vs. Luis Ángel Firpo (visita).

26 de agosto: vs. Plaza Amador (local).

En el Grupo B, los rojiamarillos se medirán ante Antigua GFC (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí (Nicaragua) y Alianza FC (El Salvador).

Estos son los partidos de Herediano:

30 de julio: vs. Marathón (local).

5 de agosto: vs. Alianza FC (visita).

18 de agosto: vs. Real Estelí (visita).

26 de agosto: vs. Antigua GFC (local).

Los morados comparten el Grupo C con Olimpia (Honduras), Deportivo Mixco (Guatemala), Alianza (Panamá) y UMECIT FC (Panamá).

Estos son los partidos de Saprissa:

29 de julio: vs. UMECIT FC (visita).

5 de agosto: vs. Alianza FC de Panamá (local).

11 de agosto: vs. Deportivo Mixco (local).

27 de agosto: vs. Olimpia (visita).

En el Grupo D, Cartaginés tendrá como rivales a Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y Verdes FC (Belice).

Estos son los partidos de Cartaginés:

30 de julio: vs. Municipal (visita).

12 de agosto: vs. Motagua (visita).

18 de agosto: vs. Verdes FC (local).

25 de agosto: vs. FAS (local).

Los clubes costarricenses disputarán siete encuentros como locales y nueve como visitantes durante esta etapa de la competición.



