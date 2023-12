Estas son las calles que estarán cerradas por Tope y Carnaval de San José

"Si usted viene para el evento, trate de estacionar su vehículo lejos de estos sectores para que no se le complique a la hora de retirarse. Tenga cuidado porque tendremos bastantes caballistas en las vías públicas y no queremos un accidente con ellos. Y si consume alcohol, no maneje su vehículo, ya que se expone a una sanción y podría ser detenido y llevado a la Fiscalía", comentó Steven Ramírez, Policía de Tránsito.