Estas dos emisoras tampoco participaron en subasta de frecuencias

Las emisoras Radio Bahía Puntarenas y Radio Bahía Limón (107.9 FM) informaron mediante un comunicado oficial que decidieron no participar en el proceso de subasta de frecuencias anunciado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).



Dicha subasta cerró este viernes 21 de noviembre de 2025.



Según detallaron, “el modelo aplicado en esta subasta presenta condiciones legales, económicas y técnicas que, a su juicio y al de especialistas consultados, dificultan la participación de diversos medios de comunicación, especialmente aquellos con años de servicio a comunidades locales”.



Ambas radios señalaron que el esquema vigente privilegia únicamente a quienes puedan pagar montos más altos, sin considerar aspectos como la calidad del servicio, la trayectoria, la función social o el aporte cultural de los medios de comunicación.

“De mantenerse este sistema, múltiples emisoras podrían enfrentar el cierre, afectando a sus trabajadores y reduciendo la diversidad de voces en el país.

“Ante esta situación, Radio Bahía Puntarenas y Radio Bahía Limón decidimos no participar en este proceso, defendiendo nuestros principios, nuestra historia y el derecho de ustedes a tener medios libres, responsables y accesibles”, señala el comunicado.

En su mensaje, las emisoras manifestaron preocupación por el impacto que esta situación podría generar en el sector radiofónico, aunque expresaron confianza en que las instituciones del país puedan corregir y garantizar un proceso justo y transparente.



También reiteraron su compromiso de más de 50 años con su audiencia e hicieron un llamado al público a mantenerse informado y apoyar una concesión de frecuencias que refleje la realidad nacional y asegure el derecho a la comunicación libre y gratuita.



Este anuncio llega horas después de que Radio Sinfonola (90.3 FM) también anunció que cesará transmisiones luego de no poder participar en la subasta de frecuencias convocada por el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), “debido a los altos costos establecidos para renovar su concesión”.



Según confirmó su dueño, Carlos Lafuente, a Teletica.com, la radio no cuenta con la posibilidad económica de asumir “los cientos de millones” que, aseguran, se les exige para seguir operando.

