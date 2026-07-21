"Estamos muy traumados", dice madre de niña supuestamente atacada por su papá

La niña de 6 años que permanece hospitalizada luego de un incidente en el que, según la familia, fue agredida por su padre, se encuentra estable y muestra signos de recuperación, confirmó su madre este martes.



La menor permanece internada en el Hospital de Grecia. Ya come y sonríe, según relató la mujer de apellido Vargas (ver video adjunto).

​"Gracias a Dios, está muy bien. Claramente, psicológicamente no, pero en lo que cabe ella está demasiado bien. Ya come y ya se ríe", expresó la madre.

La mujer también se refirió al impacto emocional que el hecho generó en su familia.



​"Nosotros estamos muy traumados. Mi hija está en trauma y mis otros hijos también", manifestó.

La menor tiene tres hermanos de 17, 13 y 9 años. Según su madre, ellos también se encuentran afectados por la situación.



La familia mantiene el acompañamiento de las autoridades. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realizó una intervención con el grupo familiar y coordinó acciones con el Ministerio Público.



La menor también recibió atención de funcionarios de Medicatura Forense. Las diligencias buscan determinar si existió o no una agresión sexual.



Según información brindada por familiares, el incidente ocurrió el domingo en Naranjo. El padre de la niña, un hombre de apellido Hernández, fue detenido luego de la agresión denunciada.



La Fiscalía confirmó a Teletica.com que el hombre permanece detenido y es investigado por los presuntos delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.



La Unidad de Género de la Fiscalía de Grecia informó que el sospechoso está bajo las órdenes del Ministerio Público. La Fiscalía también prevé solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal.



La familia espera que el proceso judicial avance y que la menor pueda recuperarse de las consecuencias físicas y emocionales del hecho.



