“Estamos confiados”, dice familia de Emilce Soto tras acusación por femicidio

La familia de Emilce Soto asegura que ha recuperado la confianza en el sistema judicial luego de que la Fiscalía de Osa finalizara la acusación por el delito de femicidio contra un hombre de apellido Valverde, principal sospechoso del crimen.

Tras finalizar la investigación, el Ministerio Público formuló el requerimiento conclusivo de acusación, el cual ya fue revisado y aprobado por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género.

Según indicó la Fiscalía, ahora el documento será notificado a las partes para que determinen si presentarán una querella y/o acción civil para el cobro de daños y perjuicios. Cumplidos los plazos legales, el expediente se remitirá al Juzgado Penal de Osa con la solicitud de apertura a juicio.

“Le puedo decir que nosotros sí vamos a presentar querella contra el asesino de mi hermana. No esperábamos menos de la Fiscalía, creemos que hemos avanzado y le damos gracias a Dios”, expresó Xenia Castro, hermana de la víctima.

Castro manifestó que la familia espera “la pena máxima contra este sujeto” y criticó que, actualmente, permanezca en arresto domiciliario con brazalete electrónico.

“A veces, uno se siente impotente de que el hombre ande por las calles como cualquier ciudadano, nos hemos dado cuenta de que él anda con el brazalete apagado y no le hacen nada, hasta se puede dar a la fuga”, dijo Castro.

El caso se remonta al 9 de marzo de 2024, cuando Emilce, de 48 años, salió en bicicleta desde su casa en Finca 5 en Palmar Sur, en Osa, para hacer un mandado y no regresó.

Su bolso, cédula y bicicleta fueron hallados a la orilla del río Grande de Térraba, semanas después. Y fue el 8 de junio de 2024, cuando sus restos fueron encontrados enterrados en Finca 8.

Tras varias diligencias, las autoridades obtuvieron indicios que vinculaban a Valverde con los hechos.



El principal sospechoso de su muerte fue detenido el 9 de mayo, inicialmente bajo prisión preventiva, medida que luego fue cambiada por arresto domiciliario con monitoreo electrónico.