Estallar los túneles de Crucitas: La propuesta del ministro Zamora para detener la minería

El ministro de Seguridad y Gobernación, Mario Zamora, confirmó en declaraciones a Teletica.com que analizan la opción de demoler mediante explosiones controladas los túneles ilegales que grupos organizados han abierto en la zona de Crucitas, como parte de una estrategia focalizada para frenar la extracción ilícita de oro.

Zamora sostiene que se trata de estructuras profundas, de “30 y hasta 40 metros” en los casos detectados, que alcanzan la veta principal, donde existen cantidades significativas de oro.

“Estos túneles llegaron a la beta, a la beta principal donde hay oro, ya no en cantidades pequeñas como en la superficie, sino la beta directa" explicó el jerarca.

Tras esta afirmación, aseguró que la forma más efectiva de “eliminar físicamente los túneles” sería mediante “explosiones controladas” realizadas por la unidad de explosivos del Ministerio, y coordinadas con los entes técnicos correspondientes como SINAC y Geología y Minas.

Zamora subrayó que la medida no se aplicaría de forma improvisada: están pidiendo “los permisos técnicos ante los entes correspondientes” y esperan que SINAC realice una visita in situ para otorgar las autorizaciones necesarias.

Además, detalló que existen protocolos para reducir el riesgo de que haya personas dentro al momento de detonar: llamados de advertencia, tomas del lugar con efectivos policiales﻿, y “un compás de espera por horas para ver si hay alguien que tiene que entrar y salir”.

Aun así, el ministro reconoció la complejidad operativa y humana del problema: la policía a menudo no puede bajar a los túneles por las condiciones de acceso y el peligro de que se derrumben. Además, los grupos actúan de noche y en zonas selváticas de difícil patrullaje.

“Estamos en un escenario de cacería del gato con el ratón”, dijo, admitiendo que la acción puede desplazar a los actores ilegales hacia áreas más inaccesibles o fomentar la apertura de nuevos túneles.

Zamora ofreció cifras que muestran la magnitud del desafío: Crucitas no es un punto aislado, sino un conjunto de aproximadamente 900 hectáreas con puntos de extracción, y el material extraído suele procesarse en un área de alrededor de 3.000 hectáreas.

Por esa razón, el ministro plantea que el ataque contra los túneles constituye “una de las acciones focalizadas” con mayor potencial de impacto, porque son los puntos donde se genera la mayor extracción de material minero.

La demolición de túneles no es la única medida en la agenda. Zamora informó que la Sala Judicial emitió una resolución que permite la destrucción de infraestructuras, las llamadas cuarterías, usadas como bases de operación por los coligalleros en la zona de Chorreras.

Por ahora, la propuesta se mantiene en fase de análisis técnico y legal. Las detonaciones requerirán las autorizaciones de SINAC, Geología y Minas, y la unidad de explosivos del Ministerio debe operar conforme a protocolos para evitar riesgos.

Mientras tanto, el cronómetro legal ya corre para la demolición de las cuarterías: el plazo de dos meses para el desalojo comenzó el lunes 22 de setiembre, según anunció el ministro, y si no hay retiro voluntario, las autoridades procederán con la destrucción de esas infraestructuras.

¿Cómo son estos túneles por dentro que serían demolidos? ¿De qué están hechos y cuáles riesgos se corren en su interior? Este lunes, el programa 7 Días se adentra en la mina y muestra estas estructuras desde adentro.

Podrá ver el programa a partir de las 8:00 p. m. por canal 7 y Teletica.com