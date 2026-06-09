Estafa bancaria deja sin fondos a propietario de taller en Santo Domingo

Un vecino de Santo Domingo relató la angustia que vivió tras descubrir que le sustrajeron más de ₡1,5 millones de su cuenta bancaria. Se trata de Jeffrey Cordero , propietario de un taller de enderezado y pintura, quien se percató de la situación al intentar realizar una transacción mediante SINPE Móvil .

Cordero forma parte de los miles de costarricenses que han denunciado ser víctimas de este tipo de estafas electrónicas, un delito que ha incrementado en los últimos años y que afecta tanto a trabajadores independientes como a personas asalariadas.

El afectado aseguró que ahora deberá buscar la manera de recuperar el dinero para mantener su negocio, pues el monto sustraído representa un golpe significativo para su economía familiar.

Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han reiterado la importancia de denunciar este tipo de casos, con el fin de dar seguimiento a las pesquisas y frenar el crecimiento de estas prácticas delictivas.

El caso de Jeffrey refleja la vulnerabilidad de los usuarios frente a las estafas digitales y la necesidad de fortalecer la seguridad bancaria y la prevención para proteger a los clientes de pérdidas económicas.