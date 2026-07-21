Estados Unidos emite alerta por brote de chikungunya en Guanacaste

Estados Unidos, por medio de su embajada en nuestro país, emitió alerta por el brote de chikungunya en la provincia de Guanacaste.

Las autoridades norteamericanas recomendaron a sus ciudadanos tomar medidas en caso de visitar ese destino turístico.

"Tome precauciones contra las picaduras de mosquitos si viajas a Guanacaste, especialmente a la zona de Santa Cruz: usa repelentes, mangas largas y pantalones cuando sea posible, y pasa tiempo en espacios con aire acondicionado o con mosquiteras", se lee en la alerta de salud.

También recomendaron buscar atención médica en caso de desarrollar síntomas compatibles con la fiebre del chikungunya durante o después de un viaje a Guanacaste.



Estados Unidos alertó que nuestro país registra transmisión local en esa y otras partes, como el Valle Central.

"La transmisión local significa que el virus ahora circula en la población local de mosquitos de esa zona, no solo llega a través de viajeros. La costa de Guanacaste es un destino habitual para ciudadanos estadounidenses", indicó la embajada.



El país reporta 21 casos de esta enfermedad, según el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.