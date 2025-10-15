Estado acumula tres condenas por plaga de “chinches de cama” en cárcel de Liberia

Durante el último año y medio, el Estado ha acumulado tres condenas por la falta de soluciones a una plaga de “chinches de cama” en el Centro de Atención Institucional Calle Real, en Liberia.

Teletica.com tuvo acceso a tres resoluciones de la Sala Constitucional, instancia que declaró con lugar amparos presentados por y en favor de privados de libertad, en contra del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Se trata de las sentencias 2024005614, 2024018133 y 2025021351, emitidas entre el 1.° de marzo de 2024 y el 11 de julio de 2025, disponibles en la plataforma de consulta de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Nexus.

En los recursos se alegan diferentes situaciones ocurridas a partir de una infestación de insectos Cimex lectularius.

Por ejemplo, se menciona que internos han sufrido lesiones en la piel, especialmente en partes íntimas, tales como picazón intensa, secreciones, sangrado al rascarse y la formación de llagas. Se menciona, además, que algunos casos han derivado en fiebre y malestar generalizado, así como problemas para conciliar el sueño.

Además, en los recursos del año pasado, se indica que reclusos tuvieron que dormir en el suelo, ya que se les retiraron sus colchonetas por la presencia de los también llamados “alepates”.



En los tres casos, el Estado fue condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con la violación de derechos fundamentales de los privados de libertad. Los reclamos deben liquidarse en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo.