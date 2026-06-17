Nacional
Estaciones de revisión técnica vehicular estarán abiertas este domingo 21 de junio
Se trata de 10 sedes en diferentes partes del país. Consulte aquí los horarios.
Este domingo 21 de junio estarán habilitadas 10 estaciones de inspección técnica vehicular para facilitar las revisiones y evitar atrasos.
A continuación, puede repasar los horarios:
De 6 a. m. a 2 p. m.
Alajuelita.
Santo Domingo.
Pérez Zeledón.
Limón.
Liberia.
Nicoya.
De 7 a. m. a 3 p. m.
San Carlos.
Puntarenas.
Cañas.
Parrita.
Para reservar la estación y horario que más le convenga, puede hacerlo en el sitio web oficial de DEKRA, o a través del centro de atención telefónica: 4000-1100.
De esta forma se busca que los vehículos circulen en condiciones óptimas y que los conductores tengan más opciones para cumplir con la revisión técnica sin contratiempos.