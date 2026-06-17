Estaciones de revisión técnica vehicular estarán abiertas este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio estarán habilitadas 10 estaciones de inspección técnica vehicular para facilitar las revisiones y evitar atrasos.

A continuación, puede repasar los horarios:

De 6 a. m. a 2 p. m.

Alajuelita.

Santo Domingo.

Pérez Zeledón.

Limón.

Liberia.

Nicoya.

De 7 a. m. a 3 p. m.

San Carlos.

Puntarenas.

Cañas.

Parrita.

Para reservar la estación y horario que más le convenga, puede hacerlo en el sitio web oficial de DEKRA, o a través del centro de atención telefónica: 4000-1100.

De esta forma se busca que los vehículos circulen en condiciones óptimas y que los conductores tengan más opciones para cumplir con la revisión técnica sin contratiempos.