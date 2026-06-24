"Está vivo, hay que matarlo": OIJ investiga supuesto mensaje de defensora pública a imputado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvo este martes a una defensora pública de apellido Hernández, de 47 años, como parte de una investigación por el presunto delito de favorecimiento real.

Según la investigación, la funcionaria, aparentemente, recomendó a un imputado matar a un testigo clave dentro de un caso de tentativa de homicidio. El imputado es un integrante de la banda conocida como “Los Gery”.

La Policía Judicial indicó que el sujeto intentó atacar a un integrante de la banda rival, conocida como “Los Maruja”.

Los hechos investigados ocurrieron el 28 de mayo de 2026, luego de una audiencia preliminar contra integrantes de la organización criminal. El OIJ señaló que Hernández visitó a su defendido en las celdas del OIJ de Cartago.

Durante esa visita, la defensora, presuntamente, escribió en una hoja membretada del Poder Judicial el mensaje: “Él está vivo, hay que matarlo”.

El OIJ detalló que la funcionaria entregó el documento al imputado y le indicó que debía mostrarlo a otros dos sujetos que también participaron en la audiencia.

La investigación inició luego de recibir una denuncia. Los agentes realizaron entrevistas a testigos, decomisaron videos y ejecutaron otras diligencias que permitieron establecer la presunta participación de la defensora.

De acuerdo con la causa, el objetivo del mensaje era provocar la muerte de un tercero para evitar que se presentara a juicio y permitir que los imputados quedaran en libertad.

Por el caso, agentes judiciales realizaron un allanamiento en el edificio de la Defensa Pública de Cartago para buscar indicios relacionados con esos hechos y detener a la trabajadora. Tras finalizar las diligencias, Hernández fue trasladada a las celdas del OIJ y quedó a la espera de una audiencia ante el Juzgado Penal de Cartago.

“Los Gery” fueron condenados recientemente a un total de 280 años de prisión por delitos de tráfico de drogas agravado.



