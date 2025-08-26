Esta semana se terminan de sellar los boletos a la siguiente fase del Torneo de Copa
Los cuatro juegos restantes se disputarán entre este martes y el jueves
Este martes vuelve la acción del Torneo de Copa. Entre hoy y el jueves se terminarán de definir los cupos para la siguiente ronda de la competencia.
A continuación, repasamos los encuentros pendientes y recordamos los marcadores de la ida:
AD Carmelita vs. Inter San Carlos (1-1)
Estadio: Rafael Bolaños
Fecha: Martes 26 de agosto de 2025
Hora: 6 p. m.
Guadalupe FC vs. AD Aserrí FC (2-4)
Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca
Fecha: Martes 26 de agosto de 2025
Hora: 8 p. m.
Jicaral Sercoba vs. AD Rosario (0-0)
Estadio: Asociación Cívica Jicaraleña
Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025
Hora: 3 p. m.
AD Cariari Pococí vs. AD San Carlos (0-1)
Estadio: Bernardo Veach Davies
Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025
Hora: 3 p. m.
En la siguiente ronda ya hay cuatro equipos clasificados: Sporting, Puntarenas, Pérez Zeledón y Liberia.
Así es como se van formando las llaves del Torneo de Copa.