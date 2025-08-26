EN VIVO
Esta semana se terminan de sellar los boletos a la siguiente fase del Torneo de Copa

Los cuatro juegos restantes se disputarán entre este martes y el jueves

San Carlos. ADSC
San Carlos. ADSC
Por Adrián Fallas |26 de agosto de 2025, 9:36 AM

Este martes vuelve la acción del Torneo de Copa. Entre hoy y el jueves se terminarán de definir los cupos para la siguiente ronda de la competencia.

A continuación, repasamos los encuentros pendientes y recordamos los marcadores de la ida:

AD Carmelita vs. Inter San Carlos (1-1)

Estadio: Rafael Bolaños

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025

Hora: 6 p. m.

Guadalupe FC vs. AD Aserrí FC (2-4)

Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025

Hora: 8 p. m.

Jicaral Sercoba vs. AD Rosario (0-0)

Estadio: Asociación Cívica Jicaraleña

Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Hora: 3 p. m.

AD Cariari Pococí vs. AD San Carlos (0-1)

Estadio: Bernardo Veach Davies

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025

Hora: 3 p. m.

En la siguiente ronda ya hay cuatro equipos clasificados: Sporting, Puntarenas, Pérez Zeledón y Liberia.

Así es como se van formando las llaves del Torneo de Copa.

